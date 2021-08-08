Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Клермон
Бордо - Клермон: обзор матча 08 августа 2021
Бордо
08.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Клермон
82'
М. Байо
90+3'
Ж. Доссу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Клермон
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Ж. Доссу
Пас отдал
Ж. Тель
87'
Замена
Ж. Тель
️️️️
М. Байо
82'
ГОЛ! 0:1!
М. Байо
Пас отдал
Э. Рашани
Замена
М. Зеркан
️️️️
Т. Башич
81'
78'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Д. Аллевина
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Калу
72'
70'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Бертомье
Замена
С. Мара
️️️️
Д. Бриан
63'
Замена
А. Медиуб
️️️️
Л. Бенито
62'
Замена
Отавио
️️️️
Я. Адли
46'
Желтая карточка
С. Калу
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
20
Жодель Доссу
ЦП
15
Джейсон Бертомье
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
94
Отавио
ОП
31
Амаду Траоре
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
3
Абдель Медиуб
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
19
Хонатан Иглесиас
АП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
9
Жордан Тель
ЦФ
29
Ариаль Менди
ЦФ
4-2-3-1
56
Костиль
23
Бенито
17
Мешер
6
Косиельни
22
Кватен
28
Сиссоко
19
Башич
90
Калу
29
Адли
10
Уден
7
Бриан
4-2-2-1-1
16
Десма
80
Зедадка
21
Ожье
22
Хунтонджи
12
Н'Симба
25
Гастьен
99
Самед
20
Доссу
26
Аллевина
15
Бертомье
18
Байо
29
Адли
94
Отавио
94
Отавио
29
Адли
90
Калу
31
Траоре
31
Траоре
90
Калу
19
Башич
17
Зеркан
17
Зеркан
19
Башич
23
Бенито
3
Медиуб
3
Медиуб
23
Бенито
7
Бриан
14
Мара
14
Мара
7
Бриан
18
Байо
9
Тель
9
Тель
18
Байо
15
Бертомье
19
Иглесиас
19
Иглесиас
15
Бертомье
26
Аллевина
19
Рашани
19
Рашани
26
Аллевина
Остались в запасе
Бордо
Клермон
16
Раоуль Белланова
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
36
Алиду Сейду
ПЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
7
Дилан Баква
ЦФ
Остались в запасе
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
36
Алиду Сейду
ПЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Бордо - Клермон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Флоран Батта
Стадион:
Матмут-Атлантик
Новости команд
Все
Бордо
Клермон
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+