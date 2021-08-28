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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Бордо
Ницца - Бордо: обзор матча 28 августа 2021
Ницца
28.08.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
4 : 0
Завершен
Бордо
7'
Д. Клюйверт
33'
А. Гуири
42'
А. Гуири (П)
85'
К. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Бордо
Желтая карточка
М. Лемина
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
К. Тюрам
Пас отдал
Д. Ндой
85'
Замена
К. Тюрам
️️️️
Х. Будауи
84'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Гуири
84'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ж. Лотомба
77'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
К. Стенгс
77'
70'
Замена
М. Зеркан
️️️️
Р. Уден
69'
Замена
Я. Адли
️️️️
С. Мара
Желтая карточка
Ж. Лотомба
68'
58'
Желтая карточка
Э. Кватен
46'
Замена
С. Калу
️️️️
И. Сиссоко
46'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
Д. Менса
Желтая карточка
Х. Будауи
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Гуири
42'
41'
Желтая карточка
Л. Косиельни
Замена
К. Стенгс
️️️️
Д. Клюйверт
36'
ГОЛ! 2:0!
А. Гуири
Пас отдал
Д. Клюйверт
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Х. Будауи
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
94
Отавио
ОП
14
Джидеон Менса
ЦП
15
Франсержио
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Джастин Смит
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
29
Ясин Адли
АП
17
Мехди Зеркан
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
4-2-1-2-1
44
Бенитес
3
Лотомба
20
Тодибо
4
Данте
26
Бар
13
Росарио
99
Лемина
6
Будауи
19
Клюйверт
14
Ндой
9
Гуири
3-1-3-1-2
56
Костиль
22
Кватен
6
Косиельни
7
Мангаш
94
Отавио
14
Менса
15
Франсержио
28
Сиссоко
10
Уден
16
У-Джо
14
Мара
19
Клюйверт
14
Стенгс
14
Стенгс
19
Клюйверт
9
Гуири
11
Камара
11
Камара
9
Гуири
3
Лотомба
24
Данильюк
24
Данильюк
3
Лотомба
6
Будауи
19
Тюрам
19
Тюрам
6
Будауи
Стенгс
7
Да Кунья
7
Да Кунья
Стенгс
14
Менса
12
Пембеле
12
Пембеле
14
Менса
14
Мара
29
Адли
29
Адли
14
Мара
10
Уден
17
Зеркан
17
Зеркан
10
Уден
28
Сиссоко
90
Калу
90
Калу
28
Сиссоко
Остались в запасе
Ницца
Бордо
1
Марцин Булка
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Ницца - Бордо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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