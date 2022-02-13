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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Бордо
Ланс - Бордо: обзор матча 13 февраля 2022
Ланс
13.02.2022, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 2
Завершен
Бордо
10'
А. Калимуэндо
22'
Г. Какута (П)
26'
С. Фофана
33'
А. Элис
53'
Х. У-Джо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Бордо
90'
+2
Замена
С. Мара
️️️️
Р. Уден
Желтая карточка
П. Франковски
89'
87'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Д. Менса
87'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Ж. Онана
Замена
П. Франковски
️️️️
Ж. Клосс
82'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Ф. Сотока
82'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
63'
Замена
П. Берг
️️️️
Г. Какута
62'
61'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
Ф. Сотока
61'
55'
Замена
Я. Адли
️️️️
Франсержио
55'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
А. Элис
54'
Желтая карточка
Х. У-Джо
53'
ГОЛ! 3:2!
Х. У-Джо
Пас отдал
А. Ахмедходжич
Желтая карточка
Ш. Дукур
45'
33'
ГОЛ! 3:1!
А. Элис
Пас отдал
Ж. Онана
ГОЛ! 3:0!
С. Фофана
Пас отдал
М. Айдара
26'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Какута
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Г. Какута
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Массадио Айдара
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
17
Альберт Элис
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Жан Онана
ОП
15
Франсержио
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Плашил
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
6
Адриен Лове
ЦФ
20
Дейвер Машадо
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Бордо
23
Дави Руяр
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
29
Ясин Адли
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Фариньес
4
Дансо
2
Медина
3
Ву
92
Клосс
28
Дукур
21
Айдара
42
Фофана
5
Какута
7
Сотока
15
Калимуэндо
4-2-1-2-1
16
Пуссен
22
Кватен
15
Ахмедходжич
6
Марсело
14
Менса
23
Гилявоги
14
Онана
15
Франсержио
10
Уден
17
Элис
16
У-Джо
92
Клосс
19
Франковски
19
Франковски
92
Клосс
5
Какута
7
Берг
7
Берг
5
Какута
7
Сотока
10
Кошта
10
Кошта
7
Сотока
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
14
Онана
7
Мангаш
7
Мангаш
14
Онана
15
Франсержио
29
Адли
29
Адли
15
Франсержио
17
Элис
24
Дилросун
24
Дилросун
17
Элис
14
Менса
99
Ньянг
99
Ньянг
14
Менса
10
Уден
14
Мара
14
Мара
10
Уден
Остались в запасе
Ланс
Бордо
16
Жан-Луис Лека
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
6
Адриен Лове
ЦФ
20
Дейвер Машадо
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
23
Дави Руяр
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Ярослав Плашил
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
6
Адриен Лове
ЦФ
20
Дейвер Машадо
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
23
Дави Руяр
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Ярослав Плашил
Статистика матча Ланс - Бордо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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