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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Бордо
Лилль - Бордо: обзор матча 02 апреля 2022
Лилль
02.04.2022, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Бордо
87'
Желтая карточка
Г. Пуссен
83'
Замена
П. Байссе
️️️️
Р. Мангаш
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Андре
78'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Ж. Бамба
78'
68'
Замена
Д. Менса
️️️️
Я. Адли
Замена
Д. Дэвид
️️️️
А. Гомес
61'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
И. Лихаджи
61'
Желтая карточка
Б. Андре
44'
44'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
А. Элис
35'
Вторая желтая
Э. Кватен
21'
Желтая карточка
Э. Кватен
Желтая карточка
Б. Йылмаз
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
15
Франсержио
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Жардим
3
Гудмундссон
6
Фонте
35
Джало
2
Челик
24
Онана
21
Андре
7
Гомес
19
Бамба
80
Лихаджи
17
Йылмаз
4-1-2-3
16
Пуссен
22
Кватен
3
Медиуб
2
Грегерсен
7
Мангаш
14
Онана
6
Лакуа
77
Игнатенко
17
Элис
29
Адли
24
Дилросун
21
Андре
8
Саншеш
8
Саншеш
21
Андре
19
Бамба
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
19
Бамба
80
Лихаджи
11
Жегрова
11
Жегрова
80
Лихаджи
7
Гомес
15
Дэвид
15
Дэвид
7
Гомес
29
Адли
14
Менса
14
Менса
29
Адли
7
Мангаш
44
Байссе
44
Байссе
7
Мангаш
17
Элис
16
У-Джо
16
У-Джо
17
Элис
Остались в запасе
Лилль
Бордо
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
56
Бенуа Костиль
ВР
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
15
Франсержио
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
15
Франсержио
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Лилль - Бордо
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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