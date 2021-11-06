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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - ПСЖ
Бордо - ПСЖ: обзор матча 06 ноября 2021
Бордо
06.11.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 3
Завершен
ПСЖ
79'
А. Элис
90+2'
М. Ньянг
26'
Неймар
43'
Неймар
63'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - ПСЖ
ГОЛ! 2:3!
М. Ньянг
Пас отдал
Д. Бриан
90'
+2
Желтая карточка
М. Ньянг
88'
87'
Замена
М. Икарди
️️️️
К. Мбаппе
Замена
Франсержио
️️️️
Ж. Онана
86'
ГОЛ! 1:3!
А. Элис
Пас отдал
Я. Адли
79'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Я. Дилросун
79'
75'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Э. Эбимбе
75'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Ю. Дракслер
74'
Желтая карточка
К. Мбаппе
Замена
Р. Уден
️️️️
Отавио
68'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Р. Мангаш
68'
64'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
63'
ГОЛ! 0:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
Д. Вейналдум
Замена
Д. Менса
️️️️
Т. Пембеле
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
Желтая карточка
Т. Пембеле
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
94
Отавио
ОП
29
Ясин Адли
АП
14
Жан Онана
ЦФ
17
Альберт Элис
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
3-3-2-2
56
Костиль
12
Пембеле
6
Косиельни
2
Грегерсен
7
Мангаш
94
Отавио
22
Кватен
24
Дилросун
29
Адли
17
Элис
14
Онана
4-2-3-1
1
Навас
2
Хакими
5
Маркиньос
6
Керер
24
Бернат
21
Эррера
23
Вейналдум
29
Эбимбе
7
Дракслер
10
Неймар
10
Мбаппе
12
Пембеле
14
Менса
14
Менса
12
Пембеле
14
Онана
15
Франсержио
15
Франсержио
14
Онана
94
Отавио
10
Уден
10
Уден
94
Отавио
24
Дилросун
7
Бриан
7
Бриан
24
Дилросун
7
Мангаш
99
Ньянг
99
Ньянг
7
Мангаш
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
7
Дракслер
5
Гуйе
5
Гуйе
7
Дракслер
29
Эбимбе
2
Перейра
2
Перейра
29
Эбимбе
10
Мбаппе
9
Икарди
9
Икарди
10
Мбаппе
Остались в запасе
Бордо
ПСЖ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бордо - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
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