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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лорьян
Бордо - Лорьян: обзор матча 14 мая 2022
Бордо
14.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Лорьян
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Э. Ле Фе
Красная карточка
Д. Менса
86'
Замена
Д. Баква
️️️️
Франсержио
85'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Х. У-Джо
81'
74'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Д. Уаттара
Замена
Р. Уден
️️️️
Э. Кватен
74'
Замена
Д. Менса
️️️️
Р. Мангаш
74'
Желтая карточка
Франсержио
70'
69'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
56'
Желтая карточка
А. Лорьенте
52'
Желтая карточка
Д. Уаттара
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Лемуан
Желтая карточка
Д. Игнатенко
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
15
Франсержио
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Бордо
23
Дави Руяр
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
2
Игор Силва
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Пуссен
7
Мангаш
6
Марсело
15
Ахмедходжич
22
Кватен
23
Гилявоги
15
Франсержио
77
Игнатенко
24
Дилросун
16
У-Джо
14
Мара
4-1-2-2-1
1
Дрейер
17
Мендес
15
Лапорт
21
Морель
25
Ле Гофф
19
Абержель
28
Ле Фе
18
Лемуан
11
Уаттара
45
Лорьенте
9
Моффи
7
Мангаш
14
Менса
14
Менса
7
Мангаш
22
Кватен
10
Уден
10
Уден
22
Кватен
16
У-Джо
7
Бриан
7
Бриан
16
У-Джо
15
Франсержио
7
Баква
7
Баква
15
Франсержио
11
Уаттара
6
Монконду
6
Монконду
11
Уаттара
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
Остались в запасе
Бордо
Лорьян
23
Дави Руяр
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
29
Ясин Адли
АП
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
2
Игор Силва
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Остались в запасе
23
Дави Руяр
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
29
Ясин Адли
АП
18
Тибо Клидже
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
2
Игор Силва
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бордо - Лорьян
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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