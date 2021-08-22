Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Анжер
Бордо - Анжер: обзор матча 22 августа 2021
Бордо
22.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
10'
С. Мара
38'
Р. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Анжер
Замена
Д. Бриан
️️️️
Х. У-Джо
90'
Замена
С. Калу
️️️️
С. Мара
81'
Замена
Мешер
️️️️
Л. Косиельни
81'
80'
Замена
К. Нинга
️️️️
М. Чо
80'
Замена
А. Унаи
️️️️
А. Фульини
Желтая карточка
Э. Кватен
74'
64'
Замена
С. Баокен
️️️️
С. Буфал
Замена
Я. Адли
️️️️
Т. Башич
64'
Замена
Р. Уден
️️️️
Т. Пембеле
63'
Желтая карточка
Р. Мангаш
61'
38'
ГОЛ! 1:1!
Р. Томас
Пас отдал
А. Фульини
ГОЛ! 1:0!
С. Мара
Пас отдал
Р. Мангаш
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
94
Отавио
ОП
14
Джидеон Менса
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
29
Ясин Адли
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
21
Аззедин Унаи
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-1-3-2
56
Костиль
12
Пембеле
6
Косиельни
7
Мангаш
22
Кватен
94
Отавио
14
Менса
28
Сиссоко
19
Башич
14
Мара
16
У-Джо
4-1-2-2-1
13
Бернардони
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
21
Думбия
3
Менди
6
Мангани
10
Фульини
19
Кабо
17
Буфал
50
Чо
6
Косиельни
17
Мешер
17
Мешер
6
Косиельни
19
Башич
29
Адли
29
Адли
19
Башич
14
Мара
90
Калу
90
Калу
14
Мара
12
Пембеле
10
Уден
10
Уден
12
Пембеле
16
У-Джо
7
Бриан
7
Бриан
16
У-Джо
10
Фульини
21
Унаи
21
Унаи
10
Фульини
50
Чо
29
Нинга
29
Нинга
50
Чо
17
Буфал
13
Баокен
13
Баокен
17
Буфал
Остались в запасе
Бордо
Анжер
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Мехди Зеркан
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Мехди Зеркан
ПВ
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Бордо - Анжер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Анжер
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+