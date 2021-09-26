Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ренн
Бордо - Ренн: обзор матча 26 сентября 2021
Бордо
26.09.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
88'
Мешер
56'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ренн
Желтая карточка
Франсержио
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Мешер
Пас отдал
Х. У-Джо
88'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Я. Адли
87'
83'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ж. Мартен
83'
Замена
Л. Чауна
️️️️
Г. Лаборд
80'
Желтая карточка
Б. Сантамария
80'
Желтая карточка
Б. Мелинг
76'
Замена
С. Гирасси
️️️️
М. Терье
75'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
К. Сулемана
Замена
А. Медиуб
️️️️
С. Грегерсен
71'
Замена
С. Мара
️️️️
Т. Пембеле
67'
Замена
Р. Уден
️️️️
Я. Дилросун
67'
Замена
С. Калу
️️️️
Отавио
67'
56'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
Х. Траоре
36'
Желтая карточка
В. Омари
17'
Желтая карточка
Ж. Мартен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
94
Отавио
ОП
15
Франсержио
ЦП
29
Ясин Адли
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
17
Альберт Элис
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
9
Серу Гирасси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
3-3-1-2-1
56
Костиль
2
Грегерсен
12
Пембеле
17
Мешер
7
Мангаш
94
Отавио
22
Кватен
15
Франсержио
24
Дилросун
29
Адли
16
У-Джо
4-2-2-2
1
Гомис
14
Траоре
17
Омари
21
Агер
24
Мелинг
8
Мартен
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
9
Лаборд
7
Сулемана
2
Грегерсен
3
Медиуб
3
Медиуб
2
Грегерсен
94
Отавио
90
Калу
90
Калу
94
Отавио
24
Дилросун
10
Уден
10
Уден
24
Дилросун
29
Адли
7
Бриан
7
Бриан
29
Адли
12
Пембеле
14
Мара
14
Мара
12
Пембеле
8
Мартен
18
Угочукву
18
Угочукву
8
Мартен
7
Сулемана
7
Сантамария
7
Сантамария
7
Сулемана
11
Терье
9
Гирасси
9
Гирасси
11
Терье
9
Лаборд
17
Чауна
17
Чауна
9
Лаборд
Остались в запасе
Бордо
Ренн
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
6
Том Лакуа
ЦП
17
Альберт Элис
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
6
Том Лакуа
ЦП
17
Альберт Элис
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Бордо - Ренн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Ренн
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+