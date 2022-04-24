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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Бордо
Нант - Бордо: обзор матча 24 апреля 2022
Нант
24.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
5 : 3
Завершен
Бордо
47'
К. Кулибали
51'
Р. Мангаш (АГ)
72'
К. Кулибали
76'
М. Саймон
89'
О. Букари
6'
М. Ньянг
18'
Я. Дилросун
68'
Э. Кватен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Бордо
ГОЛ! 5:3!
О. Букари
Пас отдал
Р. Коло Муани
89'
87'
Пенальти не реализован!
Д. Бриан
Замена
О. Букари
️️️️
К. Кулибали
86'
Замена
В. Геббельс
️️️️
М. Саймон
85'
81'
Замена
Р. Уден
️️️️
Я. Дилросун
81'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Марсело
Замена
Д. Аппиа
️️️️
С. Мутуссами
77'
ГОЛ! 4:3!
М. Саймон
Пас отдал
Р. Коло Муани
76'
ГОЛ! 3:3!
К. Кулибали
Пас отдал
М. Саймон
72'
68'
ГОЛ! 2:3!
Э. Кватен
Пас отдал
Я. Дилросун
Замена
Фабио
️️️️
С. Корчиа
68'
56'
Замена
С. Мара
️️️️
М. Ньянг
55'
Замена
Я. Адли
️️️️
Ж. Онана
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Мангаш
51'
ГОЛ! 1:2!
К. Кулибали
Пас отдал
В. Сиприен
47'
18'
ГОЛ! 0:2!
Я. Дилросун
Пас отдал
М. Ньянг
15'
Желтая карточка
Марсело
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Д. Игнатенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Жан Онана
ОП
77
Данил Игнатенко
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
44
Лоан Дусе
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-2-2-2
40
Лафон
26
Мерлен
21
Кастеллетто
5
Жиротто
14
Корчиа
8
Мутуссами
25
Сиприен
27
Саймон
10
Бляс
17
Кулибали
9
Муани
4-2-1-1-2
56
Костиль
22
Кватен
15
Ахмедходжич
6
Марсело
7
Мангаш
23
Гилявоги
14
Онана
77
Игнатенко
24
Дилросун
99
Ньянг
16
У-Джо
8
Мутуссами
8
Аппиа
8
Аппиа
8
Мутуссами
14
Корчиа
2
Фабио
2
Фабио
14
Корчиа
27
Саймон
69
Геббельс
69
Геббельс
27
Саймон
17
Кулибали
14
Букари
14
Букари
17
Кулибали
14
Онана
29
Адли
29
Адли
14
Онана
24
Дилросун
10
Уден
10
Уден
24
Дилросун
99
Ньянг
14
Мара
14
Мара
99
Ньянг
6
Марсело
7
Бриан
7
Бриан
6
Марсело
Остались в запасе
Нант
Бордо
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Нант - Бордо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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