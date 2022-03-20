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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монпелье
Бордо - Монпелье: обзор матча 20 марта 2022
Бордо
20.03.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 2
Завершен
Монпелье
16'
Ф. Мойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Монпелье
85'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Ф. Мойе
85'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Д. Ферри
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Д. Менса
78'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Ж. Гилявоги
72'
66'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Т. Саванье
Замена
М. Ньянг
️️️️
С. Мара
61'
Замена
Я. Адли
️️️️
Марсело
46'
45'
+5
Красная карточка
М. Ристич
43'
Замена
Тулер
️️️️
В. Жермен
Пенальти не реализован!
А. Элис
42'
39'
Красная карточка
Н. Коцца
Желтая карточка
Франсержио
37'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
34'
Желтая карточка
Д. Менса
23'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
В. Жермен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
77
Данил Игнатенко
ЦП
15
Франсержио
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Бордо
23
Дави Руяр
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
29
Ясин Адли
АП
18
Тибо Клидже
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
4-1-2-1-2
56
Костиль
14
Менса
6
Марсело
15
Ахмедходжич
2
Грегерсен
23
Гилявоги
77
Игнатенко
15
Франсержио
17
Элис
16
У-Джо
14
Мара
3-1-3-1-2
1
Омлин
2
Суке
31
Коцца
23
Ристич
13
Шотар
3
Эстеве
4
Ферри
10
Саванье
91
Мойе
98
Жермен
11
Ваи
14
Менса
7
Мангаш
7
Мангаш
14
Менса
6
Марсело
29
Адли
29
Адли
6
Марсело
23
Гилявоги
24
Дилросун
24
Дилросун
23
Гилявоги
14
Мара
99
Ньянг
99
Ньянг
14
Мара
98
Жермен
3
Тулер
3
Тулер
98
Жермен
91
Мойе
10
Самбья
10
Самбья
91
Мойе
4
Ферри
27
Леруа
27
Леруа
4
Ферри
10
Саванье
45
Мавидиди
45
Мавидиди
10
Саванье
Остались в запасе
Бордо
Монпелье
23
Дави Руяр
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Остались в запасе
23
Дави Руяр
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
18
Тибо Клидже
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бордо - Монпелье
3
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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