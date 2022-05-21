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Ромен Томас
Статистика
Ромен Томас - статистика
Завершил карьеру
12 июня 1988 (38)
#29 | Защитник
193 см
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжер
30
2
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
2 : 0
21.05.2022
Монпелье
1' - 89'
Франция. Лига 1, 37 тур
Метц
1 : 0
14.05.2022
Анжер
1' - 62'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2 : 0
01.05.2022
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Клермон
2 : 2
24.04.2022
Анжер
1' - 90'
34'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0 : 3
20.04.2022
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
1 : 1
17.04.2022
Анжер
1' - 90'
50'
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1 : 1
10.04.2022
Лилль
1' - 90'
54'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
1 : 0
20.03.2022
Брест
1' - 90'
28'
Франция. Лига 1, 28 тур
Анжер
0 : 1
13.03.2022
Реймс
1' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
2 : 0
06.03.2022
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1 : 2
27.02.2022
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ницца
1 : 0
20.02.2022
Анжер
1' - 65'
Франция. Лига 1, 24 тур
Анжер
0 : 1
13.02.2022
Страсбур
1' - 74'
68'
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
5 : 2
04.02.2022
Анжер
64' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
0 : 1
12.12.2021
Клермон
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1 : 2
05.12.2021
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
1 : 3
01.12.2021
Монако
1' - 120'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ланс
2 : 2
26.11.2021
Анжер
1' - 90'
70'
Франция. Лига 1, 14 тур
Анжер
1 : 0
21.11.2021
Лорьян
1' - 90'
26'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
1 : 1
06.11.2021
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1 : 2
31.10.2021
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Сент-Этьен
2 : 2
22.10.2021
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
2 : 1
15.10.2021
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
3 : 2
03.10.2021
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Труа
1 : 1
26.09.2021
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0 : 0
22.09.2021
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1 : 4
19.09.2021
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
1 : 1
12.09.2021
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
2 : 0
29.08.2021
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1 : 1
22.08.2021
Анжер
1' - 90'
38'
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
3 : 0
15.08.2021
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
0 : 2
08.08.2021
Анжер
1' - 90'
79'
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