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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Анжер
Страсбур - Анжер: обзор матча 08 августа 2021
Страсбур
08.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Анжер
57'
И. Траоре
81'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Анжер
88'
Замена
С. Тиуб
️️️️
М. Чо
88'
Замена
К. Нинга
️️️️
А. Фульини
Замена
Ж. Аолу
️️️️
Ж. Беллегард
84'
81'
ГОЛ! 0:2!
С. Баокен
79'
Желтая карточка
Р. Томас
78'
Замена
А. Бобишон
️️️️
В. Таиби
78'
Замена
М. Лаж
️️️️
С. Думбия
Замена
М. Шахири
️️️️
К. Фила
75'
68'
Замена
С. Баокен
️️️️
С. Буфал
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Диалло
61'
57'
ГОЛ! 0:1!
И. Траоре
Пас отдал
Т. Мангани
41'
Желтая карточка
Т. Мангани
Желтая карточка
Д. Ленар
40'
35'
Желтая карточка
В. Таиби
Желтая карточка
А. Джику
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Кароль Фила
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
23
Махаме Сиби
ОП
7
Аймерик Ахмед
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
29
Марвин Сенайя
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
3-1-2-1-3
26
Селс
19
Каси
4
Фила
4
Джику
28
Сиссоко
14
Ленар
27
Беллегард
28
Томассон
19
Ажорк
13
Диалло
20
Уорис
4-2-3-1
13
Бернардони
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
21
Думбия
10
Фульини
6
Мангани
19
Кабо
8
Таиби
17
Буфал
50
Чо
27
Беллегард
14
Аолу
14
Аолу
27
Беллегард
4
Фила
11
Шахири
11
Шахири
4
Фила
13
Диалло
9
Гамейро
9
Гамейро
13
Диалло
21
Думбия
28
Лаж
28
Лаж
21
Думбия
8
Таиби
14
Бобишон
14
Бобишон
8
Таиби
50
Чо
9
Тиуб
9
Тиуб
50
Чо
10
Фульини
29
Нинга
29
Нинга
10
Фульини
17
Буфал
13
Баокен
13
Баокен
17
Буфал
Остались в запасе
Страсбур
Анжер
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
7
Аймерик Ахмед
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
29
Марвин Сенайя
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
11
Ноа Фатар
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
7
Аймерик Ахмед
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
29
Марвин Сенайя
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
11
Ноа Фатар
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Страсбур - Анжер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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