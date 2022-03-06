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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Анжер
Ренн - Анжер: обзор матча 06 марта 2022
Ренн
06.03.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
33'
Б. Бурижо
87'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Анжер
Замена
Л. Чауна
️️️️
Б. Бурижо
90'
Замена
А. Диуф
️️️️
Ж. Мартен
90'
88'
Замена
С. Баокен
️️️️
С. Буфал
88'
Замена
П. Капелле
️️️️
Н. Бенталеб
ГОЛ! 2:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Ж. Доку
87'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
М. Терье
84'
Желтая карточка
Н. Агер
72'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
72'
Замена
Ж. Доку
️️️️
С. Гирасси
72'
71'
Желтая карточка
К. Нинга
69'
Замена
К. Нинга
️️️️
М. Яколиш
ГОЛ! 1:0!
Б. Бурижо
Пас отдал
Г. Лаборд
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
44
Марин Яколиш
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гомис
24
Мелинг
17
Омари
21
Агер
14
Траоре
7
Сантамария
27
Бурижо
8
Мартен
11
Терье
9
Гирасси
9
Лаборд
3-1-4-1-1
12
Петкович
77
Эбосс
8
Траоре
21
Думбия
3
Менди
10
Фульини
6
Бенталеб
6
Мангани
21
Унаи
17
Буфал
44
Яколиш
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
8
Мартен
17
Диуф
17
Диуф
8
Мартен
11
Терье
29
Тайт
29
Тайт
11
Терье
9
Гирасси
11
Доку
11
Доку
9
Гирасси
27
Бурижо
17
Чауна
17
Чауна
27
Бурижо
6
Бенталеб
15
Капелле
15
Капелле
6
Бенталеб
44
Яколиш
29
Нинга
29
Нинга
44
Яколиш
17
Буфал
13
Баокен
13
Баокен
17
Буфал
Остались в запасе
Ренн
Анжер
11
Матис Тель
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Ренн - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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