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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ланс
Анжер - Ланс: обзор матча 27 февраля 2022
Анжер
27.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 2
Завершен
Ланс
49'
А. Фульини
73'
Б. Менди (АГ)
76'
Ж. Клосс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Ланс
90'
+4
Замена
П. Берг
️️️️
С. Фофана
Замена
П. Капелле
️️️️
М. Лаж
90'
Замена
К. Нинга
️️️️
С. Буфал
90'
89'
Желтая карточка
П. Франковски
Замена
М. Яколиш
️️️️
Б. Менди
87'
84'
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Калимуэндо
Замена
А. Унаи
️️️️
Н. Бенталеб
80'
76'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Клосс
Пас отдал
К. Дансо
75'
Замена
П. Франковски
️️️️
М. Айдара
74'
Замена
И. Ганаго
️️️️
Г. Какута
73'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Менди
Желтая карточка
С. Буфал
72'
Вторая желтая
М. Чо
69'
Желтая карточка
М. Чо
60'
Желтая карточка
Б. Менди
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Фульини
Пас отдал
С. Буфал
49'
40'
Желтая карточка
К. Дансо
31'
Желтая карточка
Ш. Дукур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
21
Аззедин Унаи
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
44
Марин Яколиш
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Петкович
21
Думбия
8
Траоре
77
Эбосс
3
Менди
6
Бенталеб
10
Фульини
6
Мангани
17
Буфал
28
Лаж
50
Чо
3-3-1-1-2
16
Лека
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
92
Клосс
28
Дукур
21
Айдара
42
Фофана
5
Какута
15
Калимуэндо
7
Сотока
28
Лаж
15
Капелле
15
Капелле
28
Лаж
6
Бенталеб
21
Унаи
21
Унаи
6
Бенталеб
17
Буфал
29
Нинга
29
Нинга
17
Буфал
3
Менди
44
Яколиш
44
Яколиш
3
Менди
21
Айдара
19
Франковски
19
Франковски
21
Айдара
42
Фофана
7
Берг
7
Берг
42
Фофана
15
Калимуэндо
10
Кошта
10
Кошта
15
Калимуэндо
5
Какута
37
Ганаго
37
Ганаго
5
Какута
Остались в запасе
Анжер
Ланс
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Ланс
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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