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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ницца
Анжер - Ницца: обзор матча 31 октября 2021
Анжер
31.10.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
29'
С. Буфал (П)
57'
А. Делор
90+1'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ницца
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Делор
Замена
А. Унаи
️️️️
А. Фульини
85'
Замена
Б. Браими
️️️️
М. Чо
75'
Замена
М. Лаж
️️️️
Д. Кабо
74'
Замена
П. Капелле
️️️️
С. Думбия
74'
74'
Замена
К. Тюрам
️️️️
П. Росарио
73'
Замена
Х. Будауи
️️️️
Л. Да Кунья
65'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
А. Камара
63'
Желтая карточка
Данте
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Делор
Пас отдал
А. Гуири
45'
+1
Желтая карточка
А. Камара
Желтая карточка
А. Фульини
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Буфал
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Билал Браими
ЛВ
21
Аззедин Унаи
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
4-1-2-2-1
13
Бернардони
21
Думбия
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
3
Менди
10
Фульини
6
Мангани
17
Буфал
19
Кабо
50
Чо
3-4-3
44
Бенитес
20
Аталь
4
Данте
20
Тодибо
26
Бар
13
Росарио
99
Лемина
11
Камара
9
Гуири
9
Делор
7
Да Кунья
19
Кабо
28
Лаж
28
Лаж
19
Кабо
21
Думбия
15
Капелле
15
Капелле
21
Думбия
10
Фульини
21
Унаи
21
Унаи
10
Фульини
50
Чо
7
Браими
7
Браими
50
Чо
13
Росарио
19
Тюрам
19
Тюрам
13
Росарио
7
Да Кунья
6
Будауи
6
Будауи
7
Да Кунья
11
Камара
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
11
Камара
Остались в запасе
Анжер
Ницца
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Анжер - Ницца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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