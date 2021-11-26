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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Анжер
Ланс - Анжер: обзор матча 26 ноября 2021
Ланс
26.11.2021, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 2
Завершен
Анжер
48'
Г. Какута
55'
Ф. Сотока
40'
С. Буфал
70'
Р. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Анжер
Замена
К. Ву
️️️️
К. Дансо
89'
85'
Замена
П. Капелле
️️️️
А. Фульини
Желтая карточка
Ж. Клосс
80'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Г. Какута
78'
Замена
Я. Каюзак
️️️️
И. Ганаго
78'
Замена
К. Жан
️️️️
Ф. Сотока
77'
77'
Замена
К. Нинга
️️️️
М. Чо
77'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
С. Думбия
70'
ГОЛ! 2:2!
Р. Томас
Пас отдал
А. Фульини
Желтая карточка
Ш. Дукур
57'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Сотока
Пас отдал
П. Франковски
55'
ГОЛ! 1:1!
Г. Какута
Пас отдал
М. Айдара
48'
Замена
М. Айдара
️️️️
Ф. Медина
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Буфал
Пас отдал
А. Унаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
40
Джонатан Варан
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Лека
24
Гради
2
Медина
4
Дансо
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
5
Какута
7
Сотока
37
Ганаго
4-3-2-1
12
Петкович
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
21
Думбия
21
Унаи
6
Мангани
10
Фульини
19
Кабо
17
Буфал
50
Чо
2
Медина
21
Айдара
21
Айдара
2
Медина
4
Дансо
3
Ву
3
Ву
4
Дансо
37
Ганаго
18
Каюзак
18
Каюзак
37
Ганаго
5
Какута
10
Кошта
10
Кошта
5
Какута
7
Сотока
10
Жан
10
Жан
7
Сотока
21
Думбия
77
Эбосс
77
Эбосс
21
Думбия
10
Фульини
15
Капелле
15
Капелле
10
Фульини
50
Чо
29
Нинга
29
Нинга
50
Чо
Остались в запасе
Ланс
Анжер
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
40
Джонатан Варан
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
1
Антони Мандре
ВР
3
Батиста Менди
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
40
Джонатан Варан
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
1
Антони Мандре
ВР
3
Батиста Менди
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Ланс - Анжер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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