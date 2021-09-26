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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Анжер
Труа - Анжер: обзор матча 26 сентября 2021
Труа
26.09.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
22'
М. Бальде
65'
Т. Мангани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Анжер
90'
+7
Замена
М. Лаж
️️️️
А. Унаи
Замена
Н. Шадли
️️️️
Й. Салмье
90'
+6
Вторая желтая
Д. Жиродо
90'
+3
83'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
П. Капелле
83'
Замена
Б. Браими
️️️️
М. Чо
80'
Желтая карточка
С. Буфал
Замена
Л. Лумека
️️️️
Ж. Родригес
80'
Замена
Б. Домингес
️️️️
Й. Тузгар
73'
Замена
У. Эль-Хаджам
️️️️
Ю. Коне
72'
67'
Замена
С. Буфал
️️️️
А. Фульини
66'
Замена
С. Баокен
️️️️
Т. Мангани
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Мангани
Желтая карточка
Д. Жиродо
63'
Замена
Р. Рипар
️️️️
М. Бальде
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Бальде
Пас отдал
Ж. Бьянсон
22'
Желтая карточка
Ж. Родригес
20'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
8'
1'
Желтая карточка
М. Чо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
12
Леви Лумека
ЛВ
19
Брендон Домингес
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
77
Нассим Шадли
ПВ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Билал Браими
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
3-3-1-1-2
93
Гайо
8
Жиродо
21
Салмье
99
Коне
4
Бьянсон
7
Шавалерен
12
Каборе
26
Куаме
17
Бальде
7
Тузгар
7
Родригес
3-1-4-1-1
13
Бернардони
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
3
Менди
10
Фульини
21
Унаи
6
Мангани
15
Капелле
19
Кабо
50
Чо
17
Бальде
9
Рипар
9
Рипар
17
Бальде
21
Салмье
77
Шадли
77
Шадли
21
Салмье
99
Коне
2
Эль-Хаджам
2
Эль-Хаджам
99
Коне
7
Тузгар
19
Домингес
19
Домингес
7
Тузгар
7
Родригес
12
Лумека
12
Лумека
7
Родригес
21
Унаи
28
Лаж
28
Лаж
21
Унаи
15
Капелле
77
Эбосс
77
Эбосс
15
Капелле
10
Фульини
17
Буфал
17
Буфал
10
Фульини
50
Чо
7
Браими
7
Браими
50
Чо
6
Мангани
13
Баокен
13
Баокен
6
Мангани
Остались в запасе
Труа
Анжер
40
Жесси Мулен
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Труа - Анжер
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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