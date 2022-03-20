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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Брест
Анжер - Брест: обзор матча 20 марта 2022
Анжер
20.03.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 0
Завершен
Брест
39'
С. Буфал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Брест
Замена
М. Яколиш
️️️️
С. Буфал
90'
+1
Замена
А. Бамба
️️️️
П. Капелле
88'
Замена
В. Таиби
️️️️
М. Лаж
88'
84'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Й. Уронен
Замена
М. Чо
️️️️
С. Баокен
79'
Замена
Т. Мангани
️️️️
Б. Менди
79'
61'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
С. Мунье
46'
Замена
Ю. Белаили
️️️️
Р. дель Кастильо
43'
Желтая карточка
И. Кардона
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Буфал
39'
Желтая карточка
Р. Томас
28'
Желтая карточка
С. Буфал
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Брест
40
Марко Бизот
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мандре
21
Думбия
29
Томас
8
Траоре
77
Эбосс
3
Менди
15
Капелле
6
Бенталеб
17
Буфал
28
Лаж
13
Баокен
4-1-1-2-2
40
Бизот
29
Эрейе
93
Дюверн
5
Шардонне
21
Уронен
6
Агум
93
Белькебла
20
дель Кастильо
9
Онора
9
Мунье
7
Кардона
13
Баокен
50
Чо
50
Чо
13
Баокен
15
Капелле
25
Бамба
25
Бамба
15
Капелле
3
Менди
6
Мангани
6
Мангани
3
Менди
28
Лаж
8
Таиби
8
Таиби
28
Лаж
17
Буфал
44
Яколиш
44
Яколиш
17
Буфал
21
Уронен
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
21
Уронен
20
дель Кастильо
11
Белаили
11
Белаили
20
дель Кастильо
9
Мунье
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
9
Мунье
Остались в запасе
Анжер
Брест
12
Даниэль Петкович
ВР
Главный тренер
Стефан Мулен
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Анжер - Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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