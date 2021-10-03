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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Метц
Анжер - Метц: обзор матча 03 октября 2021
Анжер
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
3 : 2
Завершен
Метц
53'
М. Чо
66'
Т. Мангани
90+3'
С. Баокен
10'
Д. Бронн
59'
Ф. Булайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Метц
ГОЛ! 3:2!
С. Баокен
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Бронн
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Чо
84'
Замена
М. Лаж
️️️️
С. Буфал
83'
77'
Замена
О. Нгетт
️️️️
М. Гуйе
77'
Замена
Б. Траоре
️️️️
П. Сарр
Замена
А. Унаи
️️️️
А. Фульини
69'
Замена
Б. Браими
️️️️
Б. Менди
69'
ГОЛ! 2:2!
Т. Мангани
Пас отдал
Д. Кабо
66'
59'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Булайя
Замена
П. Капелле
️️️️
Э. Эбосс
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Чо
Пас отдал
Д. Кабо
53'
Желтая карточка
М. Чо
52'
39'
Желтая карточка
Н. де Превилль
35'
Замена
Ф. Булайя
️️️️
И. Ньян
30'
Желтая карточка
Х. Майга
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бронн
Пас отдал
М. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
4
Сику Ниакате
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
21
Аззедин Унаи
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
7
Билал Браими
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
37
Фарид Булайя
ПВ
4-1-2-2-1
13
Бернардони
77
Эбосс
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
3
Менди
10
Фульини
6
Мангани
17
Буфал
19
Кабо
50
Чо
3-1-3-1-2
90
Окиджа
18
Сентонс
6
Бронн
14
Удоль
80
Майга
4
Ниакате
29
Сарр
17
Пажо
26
Гуйе
7
Ньян
12
де Превилль
17
Буфал
28
Лаж
28
Лаж
17
Буфал
77
Эбосс
15
Капелле
15
Капелле
77
Эбосс
10
Фульини
21
Унаи
21
Унаи
10
Фульини
3
Менди
7
Браими
7
Браими
3
Менди
50
Чо
13
Баокен
13
Баокен
50
Чо
29
Сарр
12
Траоре
12
Траоре
29
Сарр
26
Гуйе
11
Нгетт
11
Нгетт
26
Гуйе
7
Ньян
37
Булайя
37
Булайя
7
Ньян
Остались в запасе
Анжер
Метц
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Анжер - Метц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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