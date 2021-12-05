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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Анжер
Реймс - Анжер: обзор матча 05 декабря 2021
Реймс
05.12.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Анжер
59'
У. Экитике (П)
49'
С. Буфал (П)
75'
А. Фульини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Анжер
89'
Замена
А. Бобишон
️️️️
С. Буфал
88'
Замена
П. Капелле
️️️️
С. Думбия
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Д. Лопи
88'
Замена
А. Флипс
️️️️
Э. Гравийон
87'
Замена
А. Донис
️️️️
Т. Фоке
80'
80'
Замена
М. Чо
️️️️
С. Баокен
75'
ГОЛ! 1:2!
А. Фульини
Пас отдал
С. Буфал
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Экитике
59'
57'
Желтая карточка
С. Думбия
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Буфал
Желтая карточка
А. Матусива
48'
39'
Желтая карточка
И. Траоре
Вторая желтая
В. Бериша
35'
33'
Желтая карточка
С. Буфал
Желтая карточка
Д. Лопи
30'
Желтая карточка
В. Бериша
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Азор Матусива
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
22
Уго Экитике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Камори Думбия
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Антонен Бобишон
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Райкович
55
Гравийон
4
Фас
5
Абдельхамид
33
Конан
30
Лопи
5
Матусива
25
Фоке
23
Бериша
10
Кеббаль
22
Экитике
4-1-2-2-1
12
Петкович
77
Эбосс
29
Томас
8
Траоре
21
Думбия
3
Менди
10
Фульини
21
Унаи
19
Кабо
17
Буфал
13
Баокен
55
Гравийон
70
Флипс
70
Флипс
55
Гравийон
25
Фоке
22
Донис
22
Донис
25
Фоке
30
Лопи
19
Туре
19
Туре
30
Лопи
13
Баокен
50
Чо
50
Чо
13
Баокен
21
Думбия
15
Капелле
15
Капелле
21
Думбия
17
Буфал
14
Бобишон
14
Бобишон
17
Буфал
Остались в запасе
Реймс
Анжер
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
11
Камори Думбия
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Антони Мандре
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
11
Камори Думбия
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Реймс - Анжер
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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