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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Страсбур
Анжер - Страсбур: обзор матча 13 февраля 2022
Анжер
13.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 1
Завершен
Страсбур
11'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Страсбур
87'
Замена
К. Фила
️️️️
Ф. Жилберт
Желтая карточка
С. Думбия
83'
80'
Замена
Х. Диалло
️️️️
К. Гамейро
Замена
Э. Эбосс
️️️️
Р. Томас
74'
69'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
И. Сиссоко
69'
Замена
А. Каси
️️️️
Д. Ленар
Желтая карточка
Р. Томас
68'
Замена
П. Капелле
️️️️
А. Унаи
66'
Замена
М. Чо
️️️️
С. Баокен
66'
40'
Желтая карточка
Д. Ленар
Желтая карточка
Д. Кабо
29'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
3
Батиста Менди
ЦЗ
21
Сулейман Думбия
ЛП
21
Аззедин Унаи
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
17
Софьян Буфал
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЛП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
24
Фредерик Жилберт
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
3-4-2-1
12
Петкович
8
Траоре
29
Томас
3
Менди
21
Думбия
10
Фульини
6
Бенталеб
21
Унаи
17
Буфал
19
Кабо
13
Баокен
3-1-3-1-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
4
Джику
28
Сиссоко
24
Жилберт
14
Прсич
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
9
Гамейро
13
Баокен
50
Чо
50
Чо
13
Баокен
29
Томас
77
Эбосс
77
Эбосс
29
Томас
21
Унаи
15
Капелле
15
Капелле
21
Унаи
14
Ленар
19
Каси
19
Каси
14
Ленар
24
Жилберт
4
Фила
4
Фила
24
Жилберт
28
Сиссоко
27
Беллегард
27
Беллегард
28
Сиссоко
9
Гамейро
13
Диалло
13
Диалло
9
Гамейро
Остались в запасе
Анжер
Страсбур
28
Матиас Лаж
ПВ
1
Антони Мандре
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
1
Антони Мандре
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Анжер - Страсбур
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Пьер Гайуст
Стадион:
Стад Раймон Копа
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