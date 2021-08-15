Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лион
Анжер - Лион: обзор матча 15 августа 2021
Анжер
15.08.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 0
Завершен
Лион
20'
С. Буфал
53'
Марсело (АГ)
77'
А. Унаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лион
87'
Желтая карточка
С. Дьоманде
Замена
М. Лаж
️️️️
С. Думбия
86'
Желтая карточка
Б. Менди
82'
82'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
П. Капелле
️️️️
Т. Мангани
81'
Замена
К. Нинга
️️️️
А. Фульини
80'
ГОЛ! 3:0!
А. Унаи
Пас отдал
Д. Кабо
77'
Замена
А. Унаи
️️️️
С. Буфал
75'
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Чо
74'
69'
Замена
Энрике
️️️️
И. Слимани
65'
Вторая желтая
М. Корне
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Марсело
53'
49'
Желтая карточка
М. Корне
46'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Б. Гимарайнс
46'
Замена
М. Какере
️️️️
Л. Пакета
36'
Желтая карточка
Марсело
ГОЛ! 1:0!
С. Буфал
Пас отдал
Д. Кабо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
21
Аззедин Унаи
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
17
Энрике
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Бернардони
21
Думбия
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
3
Менди
10
Фульини
6
Мангани
17
Буфал
19
Кабо
50
Чо
2-2-2-3
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
10
Ауа
39
Гимарайнс
11
Пакета
70
Корне
19
Слимани
9
Дембеле
9
Экамби
21
Думбия
28
Лаж
28
Лаж
21
Думбия
6
Мангани
15
Капелле
15
Капелле
6
Мангани
17
Буфал
21
Унаи
21
Унаи
17
Буфал
50
Чо
13
Баокен
13
Баокен
50
Чо
10
Фульини
29
Нинга
29
Нинга
10
Фульини
39
Гимарайнс
23
Мендес
23
Мендес
39
Гимарайнс
11
Пакета
8
Какере
8
Какере
11
Пакета
19
Слимани
17
Энрике
17
Энрике
19
Слимани
9
Экамби
9
Кадевере
9
Кадевере
9
Экамби
Остались в запасе
Анжер
Лион
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Анжер - Лион
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Лион
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+