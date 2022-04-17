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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Анжер
Нант - Анжер: обзор матча 17 апреля 2022
Нант
17.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
53'
К. Кулибали
18'
С. Буфал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Анжер
Желтая карточка
Н. Паллуа
90'
+2
Желтая карточка
А. Жиротто
90'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ж. Кастеллетто
86'
Замена
О. Букари
️️️️
М. Саймон
86'
83'
Замена
К. Нинга
️️️️
С. Буфал
83'
Замена
В. Мансе
️️️️
П. Капелле
77'
Замена
Т. Мангани
️️️️
Б. Менди
77'
Замена
М. Чо
️️️️
А. Фульини
Желтая карточка
Л. Бляс
70'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
К. Кулибали
70'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Фабио
69'
ГОЛ! 1:1!
К. Кулибали
Пас отдал
Фабио
53'
50'
Желтая карточка
Р. Томас
Желтая карточка
А. Лафон
45'
+5
Замена
В. Сиприен
️️️️
П. Чиривелья
37'
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Буфал
Пас отдал
А. Унаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ЦП
10
Людовик Бляс
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Нант
1
Денис Петрич
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
14
Осман Букари
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
3-2-1-2-2
40
Лафон
5
Жиротто
21
Кастеллетто
5
Паллуа
26
Мерлен
2
Фабио
4
Чиривелья
27
Саймон
10
Бляс
17
Кулибали
9
Муани
4-1-4-1
1
Мандре
25
Бамба
8
Траоре
29
Томас
77
Эбосс
3
Менди
6
Бенталеб
21
Унаи
10
Фульини
15
Капелле
17
Буфал
2
Фабио
14
Корчиа
14
Корчиа
2
Фабио
4
Чиривелья
25
Сиприен
25
Сиприен
4
Чиривелья
21
Кастеллетто
69
Геббельс
69
Геббельс
21
Кастеллетто
27
Саймон
14
Букари
14
Букари
27
Саймон
17
Кулибали
97
Огустен
97
Огустен
17
Кулибали
10
Фульини
50
Чо
50
Чо
10
Фульини
15
Капелле
15
Мансе
15
Мансе
15
Капелле
3
Менди
6
Мангани
6
Мангани
3
Менди
17
Буфал
29
Нинга
29
Нинга
17
Буфал
Остались в запасе
Нант
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Ванисс Таиби
АП
44
Марин Яколиш
ЛВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Ванисс Таиби
АП
44
Марин Яколиш
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Нант - Анжер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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