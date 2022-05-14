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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Анжер
Метц - Анжер: обзор матча 14 мая 2022
Метц
14.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
50'
Д. Ламкель Зе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Анжер
Замена
Л. Мафута
️️️️
Н. де Превилль
90'
+2
86'
Замена
К. Нинга
️️️️
С. Баокен
79'
Замена
М. Яколиш
️️️️
М. Чо
79'
Замена
А. Унаи
️️️️
А. Фульини
Желтая карточка
Т. Делен
68'
Замена
Ж. Кана-Бийик
️️️️
С. Ниакате
67'
Замена
Т. Делен
️️️️
У. Микельбренси
67'
62'
Замена
Т. Мангани
️️️️
Б. Менди
62'
Замена
А. Бамба
️️️️
Р. Томас
Желтая карточка
Б. Траоре
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ламкель Зе
Пас отдал
Ф. Канде
50'
Желтая карточка
Ф. Канде
34'
23'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
44
Марин Яколиш
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Каяр
6
Бронн
4
Куяте
4
Ниакате
5
Канде
25
Микельбренси
12
Траоре
29
Сарр
60
Ламкель Зе
37
Булайя
12
де Превилль
4-1-2-1-2
1
Мандре
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
77
Эбосс
3
Менди
10
Фульини
6
Бенталеб
28
Лаж
13
Баокен
50
Чо
25
Микельбренси
3
Делен
3
Делен
25
Микельбренси
4
Ниакате
27
Кана-Бийик
27
Кана-Бийик
4
Ниакате
12
де Превилль
14
Мафута
14
Мафута
12
де Превилль
29
Томас
25
Бамба
25
Бамба
29
Томас
3
Менди
6
Мангани
6
Мангани
3
Менди
10
Фульини
21
Унаи
21
Унаи
10
Фульини
50
Чо
44
Яколиш
44
Яколиш
50
Чо
13
Баокен
29
Нинга
29
Нинга
13
Баокен
Остались в запасе
Метц
Анжер
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
37
Папа Яд
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
37
Папа Яд
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Метц - Анжер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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