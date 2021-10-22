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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Анжер
Сент-Этьен - Анжер: обзор матча 22 октября 2021
Сент-Этьен
22.10.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 2
Завершен
Анжер
61'
В. Хазри
90+4'
М. Наде
28'
И. Траоре
56'
А. Фульини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Анжер
ГОЛ! 2:2!
М. Наде
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Т. Мангани
90'
+1
Замена
М. Лаж
️️️️
А. Фульини
83'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
П. Капелле
Замена
А. Аушиш
️️️️
И. Нею
82'
Замена
Д. Буанга
️️️️
И. Масон
73'
71'
Замена
М. Чо
️️️️
С. Баокен
70'
Замена
А. Унаи
️️️️
Б. Менди
ГОЛ! 1:2!
В. Хазри
61'
60'
Желтая карточка
Б. Менди
Замена
Р. Амума
️️️️
Ж. Крассо
58'
Замена
А. Норден
️️️️
Э. Муэффек
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
А. Фульини
Пас отдал
Д. Кабо
Замена
М. Наде
️️️️
А. Мукуди
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. Буфал
28'
ГОЛ! 0:1!
И. Траоре
Пас отдал
С. Буфал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Сент-Этьен
50
Бубакар Фалл
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
7
Билал Браими
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
4-2-1-1-2
23
Баич
97
Масон
4
Соу
2
Мукуди
17
Муэффек
29
Гурна
91
Нею
45
Камара
10
Будебуз
10
Хазри
11
Крассо
3-1-3-2-1
13
Бернардони
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
3
Менди
6
Мангани
10
Фульини
15
Капелле
19
Кабо
17
Буфал
13
Баокен
11
Крассо
17
Амума
17
Амума
11
Крассо
2
Мукуди
50
Наде
50
Наде
2
Мукуди
91
Нею
24
Аушиш
24
Аушиш
91
Нею
97
Масон
99
Буанга
99
Буанга
97
Масон
17
Муэффек
70
Норден
70
Норден
17
Муэффек
10
Фульини
28
Лаж
28
Лаж
10
Фульини
13
Баокен
50
Чо
50
Чо
13
Баокен
15
Капелле
77
Эбосс
77
Эбосс
15
Капелле
3
Менди
21
Унаи
21
Унаи
3
Менди
Остались в запасе
Сент-Этьен
Анжер
50
Бубакар Фалл
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Билал Браими
ЛВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
50
Бубакар Фалл
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Билал Браими
ЛВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Сент-Этьен - Анжер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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