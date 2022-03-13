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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Реймс
Анжер - Реймс: обзор матча 13 марта 2022
Анжер
13.03.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 1
Завершен
Реймс
24'
А. Флипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Реймс
Вторая желтая
В. Мансе
90'
Желтая карточка
Р. Томас
88'
Желтая карточка
П. Капелле
87'
86'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. ван Берген
Желтая карточка
Э. Эбосс
77'
Замена
П. Капелле
️️️️
Т. Мангани
73'
Замена
Б. Менди
️️️️
Н. Бенталеб
73'
Желтая карточка
Т. Мангани
72'
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Чо
61'
Замена
М. Яколиш
️️️️
М. Лаж
61'
61'
Замена
Б. Локо
️️️️
И. Кеббаль
61'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Зенели
58'
Желтая карточка
Т. Фоке
53'
Замена
Т. Фоке
️️️️
А. Флипс
Желтая карточка
В. Мансе
49'
34'
Красная карточка
А. Донис
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Флипс
Пас отдал
А. Зенели
18'
Желтая карточка
М. Манетси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
10
Илан Кеббаль
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
44
Марин Яколиш
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-3-2-1
12
Петкович
77
Эбосс
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
6
Бенталеб
6
Мангани
10
Фульини
17
Буфал
28
Лаж
50
Чо
4-2-3-1
1
Райкович
44
Буси
5
Абдельхамид
4
Фас
33
Конан
5
Матусива
5
Манетси
70
Флипс
10
Кеббаль
9
Зенели
22
Донис
6
Мангани
15
Капелле
15
Капелле
6
Мангани
6
Бенталеб
3
Менди
3
Менди
6
Бенталеб
28
Лаж
44
Яколиш
44
Яколиш
28
Лаж
50
Чо
13
Баокен
13
Баокен
50
Чо
10
Кеббаль
2
Локо
2
Локо
10
Кеббаль
70
Флипс
25
Фоке
25
Фоке
70
Флипс
ван Берген
11
Мбюкю
11
Мбюкю
ван Берген
9
Зенели
7
ван Берген
7
ван Берген
9
Зенели
Остались в запасе
Анжер
Реймс
1
Антони Мандре
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
30
Николас Пеннето
ВР
30
Дьон Лопи
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
30
Дьон Лопи
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Анжер - Реймс
5
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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