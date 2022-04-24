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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Анжер
Клермон - Анжер: обзор матча 24 апреля 2022
Клермон
24.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 2
Завершен
Анжер
71'
М. Байо
82'
Л. Да Кунья
37'
М. Чо
44'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Анжер
90'
Желтая карточка
Б. Менди
90'
Замена
Т. Мангани
️️️️
А. Унаи
Замена
Э. Рашани
️️️️
Ж. Доссу
85'
ГОЛ! 2:2!
Л. Да Кунья
Пас отдал
М. Байо
82'
81'
Замена
М. Яколиш
️️️️
А. Фульини
75'
Вторая желтая
М. Чо
ГОЛ! 1:2!
М. Байо
71'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
С. Хауи
66'
65'
Желтая карточка
А. Бамба
62'
Желтая карточка
М. Чо
Замена
М. Байо
️️️️
Г. Кюи
53'
Замена
В. Н'Симба
️️️️
А. Менди
46'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
С. Абдул Самед
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
И. Траоре
41'
Замена
Б. Менди
️️️️
П. Капелле
38'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Чо
34'
Желтая карточка
Р. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
6
Йоан Маньин
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
АП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
32
Ali Kalla
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
4-3-1-1-1
12
Джоко
29
Менди
6
Биллонг
21
Ожье
80
Зедадка
6
Маньин
99
Самед
25
Гастьен
20
Доссу
10
Хауи
99
Кюи
3-2-4-1
1
Мандре
21
Думбия
29
Томас
8
Траоре
25
Бамба
77
Эбосс
10
Фульини
6
Бенталеб
21
Унаи
15
Капелле
50
Чо
29
Менди
12
Н'Симба
12
Н'Симба
29
Менди
99
Самед
26
Аллевина
26
Аллевина
99
Самед
20
Доссу
19
Рашани
19
Рашани
20
Доссу
10
Хауи
7
Да Кунья
7
Да Кунья
10
Хауи
99
Кюи
18
Байо
18
Байо
99
Кюи
15
Капелле
3
Менди
3
Менди
15
Капелле
21
Унаи
6
Мангани
6
Мангани
21
Унаи
10
Фульини
44
Яколиш
44
Яколиш
10
Фульини
Остались в запасе
Клермон
Анжер
16
Люка Маргерон
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
32
Ali Kalla
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
АП
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
32
Ali Kalla
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Клермон - Анжер
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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