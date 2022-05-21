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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монпелье
Анжер - Монпелье: обзор матча 21 мая 2022
Анжер
21.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
45+1'
Т. Мангани (П)
67'
М. Лаж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Монпелье
Замена
И. Траоре
️️️️
Р. Томас
89'
Замена
А. Бамба
️️️️
М. Лаж
86'
82'
Замена
Y. Guermouche
️️️️
Ф. Мойе
75'
Замена
П. Мендеш
️️️️
Н. Коцца
Желтая карточка
А. Фульини
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Лаж
Пас отдал
Б. Менди
67'
65'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
65'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
С. Делайе
Замена
М. Чо
️️️️
С. Баокен
63'
Замена
Б. Менди
️️️️
П. Капелле
63'
Замена
А. Унаи
️️️️
Т. Мангани
62'
59'
Желтая карточка
Д. Ферри
55'
Желтая карточка
В. Жермен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Мангани
45'
+1
44'
Желтая карточка
А. Ойонго
30'
Желтая карточка
Б. Макуана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
10
Yanis Guermouche
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
4-4-1-1
1
Мандре
21
Думбия
77
Эбосс
29
Томас
15
Мансе
15
Капелле
6
Бенталеб
10
Фульини
6
Мангани
28
Лаж
13
Баокен
4-1-2-1-2
1
Омлин
2
Суке
31
Коцца
12
Сахо
8
Ойонго
13
Шотар
4
Ферри
19
Делайе
91
Мойе
2
Макуана
98
Жермен
13
Баокен
50
Чо
50
Чо
13
Баокен
29
Томас
8
Траоре
8
Траоре
29
Томас
28
Лаж
25
Бамба
25
Бамба
28
Лаж
15
Капелле
3
Менди
3
Менди
15
Капелле
6
Мангани
21
Унаи
21
Унаи
6
Мангани
31
Коцца
3
Мендеш
3
Мендеш
31
Коцца
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
91
Мойе
10
10
91
Мойе
19
Делайе
16
Джоаккини
16
Джоаккини
19
Делайе
Остались в запасе
Анжер
Монпелье
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Ванисс Таиби
АП
44
Марин Яколиш
ЛВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Ванисс Таиби
АП
44
Марин Яколиш
ЛВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Монпелье
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
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