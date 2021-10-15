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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Анжер
ПСЖ - Анжер: обзор матча 15 октября 2021
ПСЖ
15.10.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
69'
Д. Перейра
87'
К. Мбаппе (П)
36'
А. Фульини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Анжер
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
К. Мбаппе
90'
+4
Желтая карточка
М. Верратти
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Мбаппе
87'
86'
Желтая карточка
П. Капелле
77'
Замена
С. Баокен
️️️️
А. Фульини
77'
Замена
А. Унаи
️️️️
С. Буфал
Замена
А. Хакими
️️️️
К. Дагба
72'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Эррера
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Перейра
Пас отдал
К. Мбаппе
69'
64'
Замена
Б. Браими
️️️️
М. Чо
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Рафинья
63'
Замена
Х. Бернат
️️️️
А. Диалло
63'
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Фульини
Пас отдал
С. Буфал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Исмаэль Гарби
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Билал Браими
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-1-3-2
1
Доннарумма
6
Керер
3
Кимпембе
22
Диалло
2
Дагба
2
Перейра
21
Эррера
6
Верратти
12
Рафинья
10
Мбаппе
9
Икарди
3-1-3-2-1
13
Бернардони
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
3
Менди
6
Мангани
10
Фульини
15
Капелле
19
Кабо
17
Буфал
50
Чо
21
Эррера
7
Дракслер
7
Дракслер
21
Эррера
22
Диалло
24
Бернат
24
Бернат
22
Диалло
2
Дагба
2
Хакими
2
Хакими
2
Дагба
12
Рафинья
23
Вейналдум
23
Вейналдум
12
Рафинья
10
Мбаппе
29
Эбимбе
29
Эбимбе
10
Мбаппе
17
Буфал
21
Унаи
21
Унаи
17
Буфал
50
Чо
7
Браими
7
Браими
50
Чо
10
Фульини
13
Баокен
13
Баокен
10
Фульини
Остались в запасе
ПСЖ
Анжер
15
Серхио Рико
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
17
Исмаэль Гарби
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
17
Исмаэль Гарби
ЦП
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча ПСЖ - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
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