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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Анжер
Ницца - Анжер: обзор матча 20 февраля 2022
Ницца
20.02.2022, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
19'
Д. Клюйверт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Анжер
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
90'
+2
87'
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Чо
Замена
М. Лемина
️️️️
П. Росарио
83'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
Х. Будауи
83'
78'
Желтая карточка
А. Фульини
Желтая карточка
Х. Будауи
72'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ж. Лотомба
72'
65'
Замена
А. Унаи
️️️️
Р. Томас
Замена
А. Гуири
️️️️
К. Дольберг
65'
34'
Желтая карточка
С. Думбия
ГОЛ! 1:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
М. Бар
19'
8'
Замена
В. Мансе
️️️️
Д. Кабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
15
Данило
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
99
Марио Лемина
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-2-1-1-2
44
Бенитес
3
Лотомба
4
Данте
20
Тодибо
26
Бар
19
Тюрам
13
Росарио
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Дольберг
9
Делор
4-1-2-2-1
12
Петкович
77
Эбосс
8
Траоре
29
Томас
21
Думбия
3
Менди
10
Фульини
6
Бенталеб
19
Кабо
17
Буфал
50
Чо
3
Лотомба
24
Данильюк
24
Данильюк
3
Лотомба
6
Будауи
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
6
Будауи
13
Росарио
99
Лемина
99
Лемина
13
Росарио
9
Дольберг
9
Гуири
9
Гуири
9
Дольберг
19
Кабо
15
Мансе
15
Мансе
19
Кабо
29
Томас
21
Унаи
21
Унаи
29
Томас
50
Чо
13
Баокен
13
Баокен
50
Чо
Остались в запасе
Ницца
Анжер
1
Марцин Булка
ВР
15
Данило
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
28
Матиас Лаж
ПВ
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
15
Данило
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Ницца - Анжер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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