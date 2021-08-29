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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ренн
Анжер - Ренн: обзор матча 29 августа 2021
Анжер
29.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ренн
57'
С. Буфал
88'
М. Чо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ренн
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Чо
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Чо
88'
Желтая карточка
А. Фульини
84'
82'
Замена
Л. Майер
️️️️
Б. Бурижо
Замена
А. Унаи
️️️️
Т. Мангани
77'
Замена
П. Капелле
️️️️
С. Буфал
76'
73'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ф. Тайт
ГОЛ! 1:0!
С. Буфал
57'
46'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
К. Сулемана
46'
Замена
С. Гирасси
️️️️
М. Терье
46'
Замена
В. Омари
️️️️
М. Аблин
43'
Вторая желтая
Л. Баде
31'
Желтая карточка
Л. Баде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
21
Аззедин Унаи
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Бернардони
21
Думбия
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
3
Менди
6
Мангани
10
Фульини
17
Буфал
19
Кабо
50
Чо
4-1-1-2-2
1
Гомис
14
Траоре
21
Агер
5
Баде
24
Мелинг
7
Сантамария
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
7
Сулемана
11
Аблин
17
Буфал
15
Капелле
15
Капелле
17
Буфал
6
Мангани
21
Унаи
21
Унаи
6
Мангани
50
Чо
13
Баокен
13
Баокен
50
Чо
27
Бурижо
14
Майер
14
Майер
27
Бурижо
11
Аблин
17
Омари
17
Омари
11
Аблин
7
Сулемана
6
Камавинга
6
Камавинга
7
Сулемана
29
Тайт
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
29
Тайт
11
Терье
9
Гирасси
9
Гирасси
11
Терье
Остались в запасе
Анжер
Ренн
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
18
Лесли Угочукву
ОП
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Анжер - Ренн
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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