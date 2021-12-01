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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монако
Анжер - Монако: обзор матча 01 декабря 2021
Анжер
01.12.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 3
Завершен
Монако
55'
А. Нюбель (АГ)
25'
М. Боадю
45'
С. Диоп
73'
А. Дисаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Монако
90'
Замена
В. Изидор
️️️️
Ж. Мартинш
Замена
К. Нинга
️️️️
С. Буфал
82'
Замена
П. Капелле
️️️️
А. Фульини
81'
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Чо
81'
79'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
М. Боадю
79'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Д. Сидибе
73'
ГОЛ! 1:3!
А. Дисаси
71'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
К. Фолланд
70'
Замена
А. Головин
️️️️
С. Диоп
Замена
М. Лаж
️️️️
Э. Эбосс
70'
Замена
Б. Менди
️️️️
Т. Мангани
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Нюбель
55'
45'
ГОЛ! 0:2!
С. Диоп
Пас отдал
К. Фолланд
42'
Желтая карточка
К. Фолланд
Желтая карточка
Т. Мангани
42'
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Боадю
Пас отдал
К. Фолланд
10'
Желтая карточка
Д. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-3-2-1
12
Петкович
77
Эбосс
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
21
Унаи
6
Мангани
10
Фульини
17
Буфал
19
Кабо
50
Чо
3-1-1-3-2
1
Нюбель
19
Сидибе
21
Дисаси
3
Марипан
14
Чуамени
6
Лукас
10
Мартинш
10
Диоп
4
Якобс
31
Фолланд
10
Боадю
77
Эбосс
28
Лаж
28
Лаж
77
Эбосс
10
Фульини
15
Капелле
15
Капелле
10
Фульини
6
Мангани
3
Менди
3
Менди
6
Мангани
50
Чо
13
Баокен
13
Баокен
50
Чо
17
Буфал
29
Нинга
29
Нинга
17
Буфал
19
Сидибе
2
Агилар
2
Агилар
19
Сидибе
31
Фолланд
24
Фофана
24
Фофана
31
Фолланд
10
Диоп
10
Головин
10
Головин
10
Диоп
10
Мартинш
18
Изидор
18
Изидор
10
Мартинш
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
Остались в запасе
Анжер
Монако
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Анжер - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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