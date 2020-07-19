Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Шарлес
Статистика
Шарлес - статистика
Завершил карьеру
4 апреля 1984 (42), Белен
#19 | Нападающий
177 см | 72 кг
Бразилия | Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
17
6
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
4 : 0
19.07.2020
Эйбар
1' - 62'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
3 : 1
16.07.2020
Вальядолид
65' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
0 : 2
12.07.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
0 : 0
09.07.2020
Леганес
62' - 90'
73'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
1 : 0
06.07.2020
Эйбар
88' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эйбар
0 : 2
02.07.2020
Осасуна
1' - 59'
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
1 : 2
28.06.2020
Эйбар
75' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эйбар
1 : 0
25.06.2020
Валенсия
1' - 78'
74'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1 : 1
20.06.2020
Эйбар
1' - 85'
45'
Испания. Примера, 29 тур
Эйбар
2 : 2
17.06.2020
Атлетик
85' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал
3 : 1
14.06.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
1 : 2
10.03.2020
Реал Сосьедад
67' - 90'
90'
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
1 : 2
07.03.2020
Мальорка
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
3 : 0
29.02.2020
Леванте
1' - 78'
27, 48'
72'
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
2 : 1
07.02.2020
Эйбар
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
1 : 1
02.02.2020
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 0
26.01.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
2 : 0
18.01.2020
Атлетико
87' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1 : 0
04.01.2020
Эйбар
1' - 82'
62'
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
3 : 0
20.12.2019
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0 : 0
14.12.2019
Эйбар
86' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
0 : 1
08.12.2019
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
4 : 1
30.11.2019
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
0 : 2
24.11.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эйбар
0 : 4
09.11.2019
Реал
81' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
1 : 2
03.11.2019
Эйбар
1' - 90'
17'
14'
Испания. Примера, 11 тур
Эйбар
2 : 1
31.10.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эйбар
0 : 3
19.10.2019
Барселона
1' - 79'
24, 24'
Испания. Примера, 9 тур
Эйбар
0 : 3
19.10.2019
Барселона
1' - 79'
24, 24'
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
1 : 1
04.10.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
3 : 2
26.09.2019
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
0 : 0
21.09.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
1 : 2
15.09.2019
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Атлетико
3 : 2
01.09.2019
Эйбар
1' - 90'
7'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2019
Эйбар
Был в запасе
90'
Главные новости
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
2
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
Видео
Мостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+