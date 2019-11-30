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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эйбар
Реал Сосьедад - Эйбар: обзор матча 30 ноября 2019
Реал Сосьедад
30.11.2019, суббота, 18:00
Испания. Примера, 15 тур
4 : 1
Завершен
Эйбар
25'
Р. Ле Норман
47'
М. Оярсабаль
57'
В. Жозе
80'
М. Эдегор
35'
П. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эйбар
81'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
П. Диоп
ГОЛ! 4:1!
М. Эдегор
Пас отдал
Порту
80'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
79'
76'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
72'
Желтая карточка
П. Оливейра
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
66'
61'
Замена
Кике
️️️️
Т. Инуи
61'
Замена
Кике
️️️️
П. Леон
ГОЛ! 3:1!
В. Жозе
Пас отдал
Д. Льоренте
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Оярсабаль
47'
45'
+3
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Х. Сальдуа
41'
35'
ГОЛ! 1:1!
П. Диоп
Пас отдал
Т. Инуи
ГОЛ! 1:0!
Р. Ле Норман
Пас отдал
М. Эдегор
25'
24'
Желтая карточка
И. Рамис
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
А. Элустондо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
7
Кике
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
6
Элустондо
3
Льоренте
18
Монреаль
2
Сальдуа
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
10
Порту
12
Виллиан Жозе
3-1-1-3-2
13
Дмитрович
15
Оливейра
4
Рамис
3
Анхель
18
Диоп
8
Эскаланте
14
Леон
14
Орельяна
14
Инуи
8
де Бласис
19
Шарлес
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
6
Элустондо
24
Ле Норман
24
Ле Норман
6
Элустондо
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
18
Диоп
8
Экспозито
8
Экспозито
18
Диоп
14
Инуи
19
Кике
19
Кике
14
Инуи
14
Леон
7
Кике
7
Кике
14
Леон
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эйбар
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Реал Сосьедад - Эйбар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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