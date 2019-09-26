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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Севилья
Эйбар - Севилья: обзор матча 26 сентября 2019
Эйбар
26.09.2019, четверг, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
3 : 2
Завершен
Севилья
66'
Ф. Орельяна (П)
77'
П. Леон
82'
Х. Анхель
11'
Л. Окампос
33'
О. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Севилья
Желтая карточка
П. Оливейра
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Д. Карлос
84'
Желтая карточка
Н. Гудель
ГОЛ! 3:2!
Х. Анхель
82'
ГОЛ! 2:2!
П. Леон
77'
70'
Желтая карточка
Х. Хордан
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Орельяна
66'
Желтая карточка
Э. Экспозито
56'
49'
Желтая карточка
С. Эскудеро
33'
ГОЛ! 0:2!
О. Торрес
Пас отдал
Л. Окампос
Желтая карточка
А. Арбилья
19'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Х. Хордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-1-1-3
13
Дмитрович
3
Анхель
4
Рамис
15
Оливейра
23
Арбилья
18
Диоп
8
Экспозито
14
Инуи
14
Леон
14
Орельяна
3-1-4-1-1
31
Вацлик
16
Навас
34
Карлос
18
Эскудеро
5
Фернандо
11
Банега
19
Хордан
23
Карришу
8
Торрес
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Эйбар
Севилья
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
24
Алехандро Посо
ПЗ
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Эйбар - Севилья
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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