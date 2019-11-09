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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал
Эйбар - Реал: обзор матча 09 ноября 2019
Эйбар
09.11.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
0 : 4
Завершен
Реал
17'
К. Бензема
20'
С. Рамос (П)
29'
К. Бензема (П)
61'
Ф. Вальверде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал
81'
Замена
Б. Диас
️️️️
Л. Васкес
Замена
Шарлес
️️️️
П. Диоп
81'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Кике
81'
72'
Замена
Винисиус
️️️️
Ф. Вальверде
72'
Замена
Иско
️️️️
Э. Азар
Замена
П. Леон
️️️️
Ф. Орельяна
65'
61'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Л. Модрич
29'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
К. Бензема
20'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Рамос
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
21
Браим Диас
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
3-1-1-2-3
13
Дмитрович
3
Анхель
23
Арбилья
6
Бигас
18
Диоп
8
Эскаланте
14
Инуи
14
Орельяна
8
де Бласис
9
Энрих
19
Кике
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Вальверде
17
Васкес
10
Азар
9
Бензема
19
Кике
8
Экспозито
8
Экспозито
19
Кике
14
Орельяна
14
Леон
14
Леон
14
Орельяна
18
Диоп
19
Шарлес
19
Шарлес
18
Диоп
8
Вальверде
7
Винисиус
7
Винисиус
8
Вальверде
17
Васкес
21
Диас
21
Диас
17
Васкес
10
Азар
22
Иско
22
Иско
10
Азар
Остались в запасе
Эйбар
Реал
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
11
Родриго
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
Остались в запасе
11
Родриго
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Эйбар - Реал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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