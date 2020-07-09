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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Леганес
Эйбар - Леганес: обзор матча 09 июля 2020
Эйбар
09.07.2020, четверг, 20:30
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Леганес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Леганес
89'
Желтая карточка
И. Куэльяр
89'
Замена
Ч. Авазим
️️️️
У. Бустинса
82'
Замена
Р. Ассале
️️️️
М. Анхель Герреро
Желтая карточка
Шарлес
73'
Замена
Кике
️️️️
Кике
73'
Замена
Шарлес
️️️️
С. Энрих
62'
Замена
Т. Инуи
️️️️
П. Леон
62'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Робер
62'
61'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
А. Руйбаль
Желтая карточка
Робер
55'
53'
Желтая карточка
Д. Сиовас
Желтая карточка
П. Диоп
46'
17'
Желтая карточка
У. Бустинса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
15
Мигель Мари
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Александер Шимановски
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
39
Ману Гарридо
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Дмитрович
3
Анхель
20
Бургос
6
Бигас
3
Робер
18
Диоп
8
Экспозито
14
Леон
8
де Бласис
9
Энрих
19
Кике
3-3-1-1-1
25
Куэльяр
28
Тарин
22
Сиовас
33
Сильва
5
Бустинса
10
Амаду
13
Родригес
21
Перес
24
Руйбаль
10
Герреро
3
Робер
41
Кристофоро
41
Кристофоро
3
Робер
14
Леон
14
Инуи
14
Инуи
14
Леон
9
Энрих
19
Шарлес
19
Шарлес
9
Энрих
19
Кике
7
Кике
7
Кике
19
Кике
5
Бустинса
15
Авазим
15
Авазим
5
Бустинса
24
Руйбаль
14
Эрасо
14
Эрасо
24
Руйбаль
10
Герреро
27
Ассале
27
Ассале
10
Герреро
Остались в запасе
Эйбар
Леганес
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Мигель Мари
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
39
Ману Гарридо
ЦФ
17
Брайан Хиль
ЛВ
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
22
Марк Наварро
ПЗ
8
Александер Шимановски
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
36
Ресио
ЦП
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Мигель Мари
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Остались в запасе
39
Ману Гарридо
ЦФ
17
Брайан Хиль
ЛВ
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
22
Марк Наварро
ПЗ
8
Александер Шимановски
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
36
Ресио
ЦП
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Эйбар - Леганес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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