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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эйбар
Леванте - Эйбар: обзор матча 21 сентября 2019
Леванте
21.09.2019, суббота, 17:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эйбар
81'
Желтая карточка
М. Дмитрович
36'
Желтая карточка
П. Леон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Леванте
13
Ойер
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Энис Барди
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
4-2-1-3
13
Айтор
18
Клер
21
Рубен Везо
23
Кабако
21
Мирамон
20
Кампанья
16
Мелеро
16
Рочина
9
Майорал
9
Марти
25
Моралес
4-1-1-3
13
Дмитрович
4
Рамис
23
Арбилья
23
Техеро
3
Анхель
18
Диоп
8
Экспозито
14
Леон
14
Орельяна
14
Инуи
Остались в запасе
Леванте
Эйбар
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Леванте - Эйбар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
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