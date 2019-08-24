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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эйбар
Осасуна - Эйбар: обзор матча 24 августа 2019
Осасуна
24.08.2019, суббота, 18:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эйбар
90'
Желтая карточка
Шарлес
Желтая карточка
Д. Брашанац
83'
65'
Желтая карточка
П. Оливейра
45'
+2
Желтая карточка
А. Арбилья
Желтая карточка
Д. Гарсия
30'
Желтая карточка
Л. Авила
16'
Желтая карточка
И. Видаль
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
22
Марк Кардона
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
36
Антонио Отегуи
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
4-3-1-2
23
Рубен
2
Эступиньян
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
7
Монкайола
5
Брашанац
20
Ибаньес
10
Торрес
6
Авила
22
Кардона
3-1-2-1-3
13
Дмитрович
15
Оливейра
23
Арбилья
23
Техеро
18
Диоп
8
Эскаланте
6
Альварес
14
Орельяна
8
де Бласис
9
Энрих
19
Кике
Остались в запасе
Осасуна
Эйбар
14
Рубен Гарсия
ЛВ
1
Серхио Эррера
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
36
Антонио Отегуи
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
1
Серхио Эррера
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
36
Антонио Отегуи
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Осасуна - Эйбар
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
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