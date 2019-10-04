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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эйбар
Бетис - Эйбар: обзор матча 04 октября 2019
Бетис
04.10.2019, пятница, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
66'
Л. Морон
34'
Ф. Орельяна (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эйбар
90'
+1
Вторая желтая
Г. Эскаланте
Желтая карточка
А. Манди
88'
80'
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Н. Фекир
79'
76'
Желтая карточка
А. Техеро
ГОЛ! 1:1!
Л. Морон
Пас отдал
М. Бартра
66'
65'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
57'
Желтая карточка
А. Арбилья
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Орельяна
Желтая карточка
С. Каналес
33'
9'
Желтая карточка
П. Бигас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Жоэль
11
Алекс Морено
2
Манди
5
Бартра
23
Педраса
22
Эмерсон
18
Гуардадо
20
Каналес
17
Хоакин
80
Морон
7
Иглесиас
3-1-2-2-1
13
Дмитрович
15
Оливейра
6
Бигас
23
Арбилья
18
Диоп
8
Экспозито
8
Эскаланте
14
Орельяна
14
Инуи
8
де Бласис
Остались в запасе
Бетис
Эйбар
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Бетис - Эйбар
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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