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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Осасуна
Эйбар - Осасуна: обзор матча 02 июля 2020
Эйбар
02.07.2020, четверг, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
0 : 2
Завершен
Осасуна
6'
Р. Гарсия
74'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Осасуна
88'
Замена
И. Перес
️️️️
Х. Монкайола
Замена
М. Мари
️️️️
П. Леон
84'
Замена
Кике
️️️️
Кике
84'
78'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Р. Гарсия
78'
Замена
Э. Барха
️️️️
Х. Мануэль Арнайц
74'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
М. Кардона
Замена
Т. Инуи
️️️️
Робер
73'
Замена
С. Энрих
️️️️
Шарлес
59'
Замена
П. Диоп
️️️️
С. Кристофоро
59'
53'
Замена
М. Кардона
️️️️
Э. Гальего
45'
+1
Желтая карточка
Э. Гальего
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Желтая карточка
Робер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
20
Мигель Атьенса
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
7
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
20
Адриан
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-2-1-3
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
6
Бигас
3
Робер
41
Кристофоро
8
Экспозито
14
Леон
19
Кике
19
Шарлес
8
де Бласис
4-1-1-2-2
1
Эррера
22
Видаль
15
Эрнандес
5
Гарсия
3
Латорре
6
Ойер
7
Монкайола
10
Торрес
14
Гарсия
11
Арнайц
18
Гальего
14
Леон
15
Мари
15
Мари
14
Леон
41
Кристофоро
18
Диоп
18
Диоп
41
Кристофоро
3
Робер
14
Инуи
14
Инуи
3
Робер
19
Кике
7
Кике
7
Кике
19
Кике
19
Шарлес
9
Энрих
9
Энрих
19
Шарлес
11
Арнайц
11
Барха
11
Барха
11
Арнайц
14
Гарсия
5
Брашанац
5
Брашанац
14
Гарсия
7
Монкайола
21
Перес
21
Перес
7
Монкайола
18
Гальего
22
Кардона
22
Кардона
18
Гальего
Остались в запасе
Эйбар
Осасуна
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
Остались в запасе
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эйбар - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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