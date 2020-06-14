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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эйбар
Реал - Эйбар: обзор матча 14 июня 2020
Реал
14.06.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
3 : 1
Завершен
Эйбар
4'
Т. Кроос
30'
С. Рамос
37'
Марсело
60'
П. Бигас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эйбар
90'
+3
Желтая карточка
С. Кристофоро
84'
Замена
Э. Бургос
️️️️
А. Арбилья
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
84'
78'
Замена
Т. Инуи
️️️️
П. де Бласис
Замена
Э. Милитао
️️️️
С. Рамос
61'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
61'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Родриго
61'
60'
ГОЛ! 3:1!
П. Бигас
Пас отдал
П. де Бласис
58'
Замена
П. Бигас
️️️️
Р. Соареш
58'
Замена
С. Энрих
️️️️
Кике
57'
Замена
П. Леон
️️️️
Ф. Орельяна
Желтая карточка
Каземиро
47'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Д. Карвахаль
46'
ГОЛ! 3:0!
Марсело
37'
ГОЛ! 2:0!
С. Рамос
Пас отдал
Э. Азар
30'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кроос
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Пабло де Бласис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
21
Браим Диас
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
7
Кике
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Куртуа
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
11
Родриго
10
Азар
9
Бензема
3-2-3-1-1
13
Дмитрович
15
Оливейра
8
де Бласис
23
Арбилья
3
Робер
55
Соареш
41
Кристофоро
6
Альварес
8
Экспозито
14
Орельяна
19
Кике
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
14
Карвахаль
23
Менди
23
Менди
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Милитао
3
Милитао
93
Рамос
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
11
Родриго
18
Бэйл
18
Бэйл
11
Родриго
55
Соареш
6
Бигас
6
Бигас
55
Соареш
23
Арбилья
20
Бургос
20
Бургос
23
Арбилья
8
де Бласис
14
Инуи
14
Инуи
8
де Бласис
14
Орельяна
14
Леон
14
Леон
14
Орельяна
19
Кике
9
Энрих
9
Энрих
19
Кике
Остались в запасе
Реал
Эйбар
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
13
Диего Альтубе
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Шарлес
ЦФ
7
Кике
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
13
Диего Альтубе
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Шарлес
ЦФ
7
Кике
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Реал - Эйбар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Альфредо ди Стефано
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