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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эйбар
Гранада - Эйбар: обзор матча 28 июня 2020
Гранада
28.06.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Эйбар
48'
Р. Сольдадо
16'
П. де Бласис
69'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эйбар
Желтая карточка
Х. Санчес
90'
+4
87'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Кике
Замена
Антонин
️️️️
А. Пуэртас
82'
75'
Замена
Шарлес
️️️️
Ф. Орельяна
Замена
Ж. Диаш
️️️️
К. Нева
73'
69'
ГОЛ! 1:2!
Кике
Пас отдал
Ф. Орельяна
66'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Т. Инуи
65'
Замена
Х. Анхель
️️️️
Р. Соареш
ГОЛ! 1:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Пуэртас
48'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Я. Брайс
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
П. де Бласис
Пас отдал
Кике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Марио Родригес
ЦП
70
Антонин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Мигель Мари
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
4-2-3-1
13
Эскандель
21
Нева
5
Санчес
24
Вальехо
16
Диас
21
Эррера
88
Брайс
11
Мачис
19
Вико
7
Пуэртас
14
Фернандес Луна
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
3
Робер
6
Бигас
20
Бургос
55
Соареш
18
Диоп
6
Альварес
14
Орельяна
14
Инуи
8
де Бласис
19
Кике
21
Нева
23
Диаш
23
Диаш
21
Нева
7
Пуэртас
70
Антонин
70
Антонин
7
Пуэртас
88
Брайс
9
Сольдадо
9
Сольдадо
88
Брайс
55
Соареш
3
Анхель
3
Анхель
55
Соареш
19
Кике
8
Экспозито
8
Экспозито
19
Кике
14
Инуи
41
Кристофоро
41
Кристофоро
14
Инуи
14
Орельяна
19
Шарлес
19
Шарлес
14
Орельяна
Остались в запасе
Гранада
Эйбар
23
Пепе Санчес
ПЗ
24
Жоау Кошта
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Марио Родригес
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
15
Мигель Мари
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
24
Жоау Кошта
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Марио Родригес
ЦП
Остались в запасе
15
Мигель Мари
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Гранада - Эйбар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Лос Карменес
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