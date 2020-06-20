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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эйбар
Хетафе - Эйбар: обзор матча 20 июня 2020
Хетафе
20.06.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
30'
О. Этебо
45+6'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эйбар
Желтая карточка
А. Ньом
90'
Желтая карточка
Х. Этчейта
85'
85'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Шарлес
Замена
Н. Максимович
️️️️
Д. Тимор
80'
Замена
А. Ньом
️️️️
М. Кукурелья
80'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Д. Суарес
79'
Замена
Джейсон
️️️️
О. Этебо
69'
63'
Замена
Кике
️️️️
С. Энрих
Замена
Х. Молина
️️️️
Анхель
63'
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
Шарлес
Пас отдал
С. Энрих
Желтая карточка
Д. Джене
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
О. Этебо
Пас отдал
Анхель
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Джейсон
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
19
Кике
ЦФ
3-3-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
17
Кукурелья
24
Тимор
22
Суарес
5
Этебо
8
Арамбарри
9
Анхель
17
Мата
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
23
Арбилья
20
Бургос
6
Бигас
3
Анхель
18
Диоп
41
Кристофоро
8
Эскаланте
14
Инуи
19
Шарлес
9
Энрих
5
Этебо
23
Джейсон
23
Джейсон
5
Этебо
22
Суарес
29
Кенеди
29
Кенеди
22
Суарес
17
Кукурелья
12
Ньом
12
Ньом
17
Кукурелья
24
Тимор
88
Максимович
88
Максимович
24
Тимор
9
Анхель
19
Молина
19
Молина
9
Анхель
19
Шарлес
14
Орельяна
14
Орельяна
19
Шарлес
9
Энрих
19
Кике
19
Кике
9
Энрих
Остались в запасе
Хетафе
Эйбар
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Хетафе - Эйбар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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