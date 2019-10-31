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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Вильярреал
Эйбар - Вильярреал: обзор матча 31 октября 2019
Эйбар
31.10.2019, четверг, 21:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
62'
Кике
90+5'
Ф. Орельяна
88'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Вильярреал
ГОЛ! 2:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
П. де Бласис
90'
+5
88'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Торрес
79'
Желтая карточка
Х. Кинтилья
74'
Желтая карточка
В. Иборра
ГОЛ! 1:0!
Кике
Пас отдал
Ф. Орельяна
62'
15'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
3-1-1-2-3
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
23
Арбилья
18
Диоп
8
Эскаланте
14
Инуи
14
Орельяна
19
Кике
9
Энрих
8
де Бласис
4-3-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
14
Торрес
39
Альбиоль
6
Кинтилья
99
Ангисса
14
Тригерос
10
Иборра
21
Чуквуэзе
10
Онтиверос
9
Экамби
Остались в запасе
Эйбар
Вильярреал
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
16
Мойзес Гомес
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Эйбар - Вильярреал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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