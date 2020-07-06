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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эйбар
Севилья - Эйбар: обзор матча 06 июля 2020
Севилья
06.07.2020, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
56'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эйбар
Желтая карточка
Э. Банега
90'
+1
88'
Замена
Шарлес
️️️️
С. Энрих
88'
Замена
М. Атьенса
️️️️
С. Альварес
Замена
С. Регилон
️️️️
С. Эскудеро
80'
Замена
Н. Гудель
️️️️
С. Гомес
79'
Замена
Сусо
️️️️
М. Эль-Хаддади
79'
77'
Замена
П. де Бласис
️️️️
П. Диоп
77'
Замена
П. Леон
️️️️
Т. Инуи
68'
Замена
Кике
️️️️
Э. Экспозито
Замена
Х. Хордан
️️️️
О. Торрес
63'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
63'
ГОЛ! 1:0!
Л. Окампос
Пас отдал
Х. Навас
56'
37'
Желтая карточка
С. Альварес
Желтая карточка
С. Гомес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
8
Хосе Алонсо
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Сусо
ПВ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
2
Серхио Куберо
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
7
Кике
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Вацлик
18
Эскудеро
34
Карлос
21
Гомес
16
Навас
5
Фернандо
11
Банега
8
Торрес
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
4-1-3-1-1
13
Дмитрович
20
Бургос
23
Техеро
15
Оливейра
55
Соареш
18
Диоп
6
Альварес
41
Кристофоро
8
Экспозито
14
Инуи
9
Энрих
18
Эскудеро
3
Регилон
3
Регилон
18
Эскудеро
8
Торрес
19
Хордан
19
Хордан
8
Торрес
21
Гомес
8
Гудель
8
Гудель
21
Гомес
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
6
Альварес
20
Атьенса
20
Атьенса
6
Альварес
14
Инуи
14
Леон
14
Леон
14
Инуи
18
Диоп
8
де Бласис
8
де Бласис
18
Диоп
8
Экспозито
19
Кике
19
Кике
8
Экспозито
9
Энрих
19
Шарлес
19
Шарлес
9
Энрих
Остались в запасе
Севилья
Эйбар
9
Рони Лопеш
ПВ
8
Хосе Алонсо
ЦП
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
9
Хосе Мена
ЦП
20
Франко Васкес
АП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
3
Робер
ПЗ
15
Мигель Мари
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Серхио Куберо
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
8
Хосе Алонсо
ЦП
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
9
Хосе Мена
ЦП
20
Франко Васкес
АП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
15
Мигель Мари
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Серхио Куберо
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Севилья - Эйбар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
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