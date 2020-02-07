Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Эйбар
Алавес - Эйбар: обзор матча 07 февраля 2020
Алавес
07.02.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
46'
Лукас
66'
О. Бурк
83'
Ф. Орельяна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Эйбар
90'
+1
Желтая карточка
Шарлес
Желтая карточка
М. Гарсия
85'
83'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Т. Инуи
Желтая карточка
Х. Наварро
74'
ГОЛ! 2:0!
О. Бурк
Пас отдал
А. Видаль
66'
53'
Желтая карточка
П. Леон
ГОЛ! 1:0!
Лукас
Пас отдал
Хоселу
46'
Желтая карточка
А. Видаль
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Алавес
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Лукас
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
3-2-3-2
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
16
Магальян
5
Дуарте
22
Видаль
6
Камараса
15
Фейса
19
Гарсия
7
Бурк
13
Хоселу
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
20
Бургос
6
Бигас
23
Арбилья
3
Анхель
18
Диоп
41
Кристофоро
8
Экспозито
14
Леон
14
Орельяна
9
Энрих
Остались в запасе
Алавес
Эйбар
17
Борха Сайнс
ЛВ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Алавес - Эйбар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Новости команд
Все
Алавес
Эйбар
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+