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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Барселона
Эйбар - Барселона: обзор матча 19 октября 2019
Эйбар
19.10.2019, суббота, 14:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
13'
А. Гризманн
58'
Л. Месси
66'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Барселона
Желтая карточка
Э. Экспозито
90'
Желтая карточка
Т. Инуи
88'
Желтая карточка
С. Альварес
82'
Замена
️️️️
Кике
79'
79'
Замена
️️️️
И. Ракитич
71'
Замена
️️️️
А. Видаль
Замена
️️️️
Т. Инуи
71'
66'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
Замена
️️️️
Э. Экспозито
63'
58'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
А. Гризманн
46'
Замена
️️️️
Н. Семеду
Желтая карточка
Шарлес
24'
Желтая карточка
Шарлес
24'
Желтая карточка
П. Диоп
24'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Лангле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
19
Кике
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
3-1-1-2-3
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
23
Арбилья
18
Диоп
6
Альварес
14
Леон
14
Орельяна
9
Энрих
19
Шарлес
8
де Бласис
3-4-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
2
Лангле
14
Умтити
6
Артур
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Роберто
10
Месси
9
Суарес
7
Гризманн
8
Экспозито
8
Экспозито
14
Инуи
14
Инуи
19
Кике
19
Кике
27
Семеду
27
Семеду
11
Ракитич
11
Ракитич
23
Видаль
23
Видаль
Остались в запасе
Эйбар
Барселона
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эйбар - Барселона
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
0
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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