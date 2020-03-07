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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Мальорка
Эйбар - Мальорка: обзор матча 07 марта 2020
Эйбар
07.03.2020, суббота, 15:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 2
Завершен
Мальорка
90+2'
П. Бигас
42'
Д. Родригес
78'
Т. Кубо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Мальорка
Желтая карточка
Й. Родригес
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
М. Рейна
Желтая карточка
С. Энрих
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
П. Бигас
Пас отдал
Ф. Орельяна
90'
+2
Желтая карточка
Шарлес
86'
85'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
К. Эрнандес
82'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Т. Кубо
78'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кубо
Пас отдал
А. Посо
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
С. Кристофоро
76'
Желтая карточка
Х. Анхель
72'
72'
Замена
Л. Жуниор
️️️️
А. Будимир
66'
Желтая карточка
Д. Родригес
Замена
Э. Экспозито
️️️️
П. Диоп
57'
Замена
П. де Бласис
️️️️
П. Леон
57'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Желтая карточка
П. Оливейра
40'
23'
Желтая карточка
М. Вальент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Лумор
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Робер
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Мальорка
31
Фабри
ВР
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
23
Арбилья
6
Бигас
18
Диоп
41
Кристофоро
14
Орельяна
14
Леон
9
Энрих
19
Шарлес
3-2-1-2-2
1
Рейна
15
Седлар
21
Раильо
24
Вальент
24
Посо
15
Лумор
14
Баба
14
Кубо
14
Родригес
17
Будимир
9
Эрнандес
41
Кристофоро
8
Эскаланте
8
Эскаланте
41
Кристофоро
18
Диоп
8
Экспозито
8
Экспозито
18
Диоп
14
Леон
8
де Бласис
8
де Бласис
14
Леон
17
Будимир
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
17
Будимир
14
Кубо
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
14
Кубо
9
Эрнандес
19
Чаваррия
19
Чаваррия
9
Эрнандес
Остались в запасе
Эйбар
Мальорка
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
25
Жоан Састре
ПЗ
31
Фабри
ВР
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
25
Жоан Састре
ПЗ
31
Фабри
ВР
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Эйбар - Мальорка
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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