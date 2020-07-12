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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Эйбар
Эспаньол - Эйбар: обзор матча 12 июля 2020
Эспаньол
12.07.2020, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 2
Завершен
Эйбар
25'
Э. Экспозито (П)
36'
Э. Экспозито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Эйбар
89'
Замена
М. Атьенса
️️️️
П. Диоп
89'
Замена
П. Оливейра
️️️️
Э. Экспозито
Замена
С. Дардер
️️️️
М. Рока
85'
77'
Замена
П. де Бласис
️️️️
С. Кристофоро
76'
Желтая карточка
С. Энрих
76'
Замена
А. Арбилья
️️️️
А. Техеро
Замена
В. Лей
️️️️
О. Мелендо
73'
Замена
Н. Меламед
️️️️
А. Эмбарба
73'
66'
Желтая карточка
А. Техеро
64'
Замена
С. Энрих
️️️️
Кике
Замена
Р. де Томас
️️️️
В. Кампусано
59'
Желтая карточка
М. Рока
58'
Желтая карточка
Д. Вила
52'
36'
ГОЛ! 0:2!
Э. Экспозито
36'
Пенальти не реализован!
Э. Экспозито
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Экспозито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Руфете
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эспаньол
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
15
Мигель Мари
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
7
Кике
ЦФ
4-2-2-2
13
Лопес
12
Вила
20
Эспиноcа
6
Кабрера
2
Гомес
25
Рока
5
Лопес
21
Мелендо
23
Эмбарба
9
Кампусано
9
Кальери
4-1-3-1-1
13
Дмитрович
6
Бигас
23
Техеро
20
Бургос
55
Соареш
18
Диоп
6
Альварес
41
Кристофоро
8
Экспозито
14
Инуи
19
Кике
21
Мелендо
7
Лей
7
Лей
21
Мелендо
23
Эмбарба
10
Меламед
10
Меламед
23
Эмбарба
25
Рока
10
Дардер
10
Дардер
25
Рока
9
Кампусано
9
де Томас
9
де Томас
9
Кампусано
18
Диоп
20
Атьенса
20
Атьенса
18
Диоп
23
Техеро
23
Арбилья
23
Арбилья
23
Техеро
8
Экспозито
15
Оливейра
15
Оливейра
8
Экспозито
41
Кристофоро
8
де Бласис
8
де Бласис
41
Кристофоро
19
Кике
9
Энрих
9
Энрих
19
Кике
Остались в запасе
Эспаньол
Эйбар
9
Ферран Хутгла
ПВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
8
Матиас Варгас
ЛВ
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Франсиско Руфете
15
Мигель Мари
ЦП
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
9
Ферран Хутгла
ПВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
8
Матиас Варгас
ЛВ
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Остались в запасе
15
Мигель Мари
ЦП
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Руфете
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эспаньол - Эйбар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Стейдж Фронт
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